Corriere della Sera: "Rapinatori a casa di Smalling: aperta la cassaforte"

"Rapinatori a casa di Smalling: aperta la cassaforte". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento alla notte di terrore accaduta al difensore giallorosso. Il quotidiano racconta che, Smalling è stato svegliato di soprassalto da tre uomini che gli hanno puntato in faccia una torcia elettrica e lo hanno poi costretto ad aprire la cassaforte, in bella mostra sulla parete della camera da letto. «I rapinatori ci hanno ordinato di stare seduti sul letto — ha raccontato il giocatore inglese, alla sua seconda stagione in giallorosso —. Non ci hanno picchiato, né legato. Non so dire se avessero una pistola vera, al tappo rosso non ci ho fatto caso. E poi hanno anche parlato poco, anzi pochissimo». Sul caso indagano gli investigatori della Squadra mobile che hanno svolto un sopralluogo con la Scientifica. Sono stati acquisiti i filmati di alcune telecamere di vigilanza.