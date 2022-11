Corriere dello Sport: "Broja o Ziyech, in mezzo il Milan sceglie a gennaio"

vedi letture

"Broja o Ziyech, in mezzo il Milan sceglie a gennaio" scrive il Corriere dello Sport. Possibile un nuovo asse Milano-Londra a gennaio, i rossoneri si muoveranno, solo in prestito, alla ricerca del nome giusto per integrare la trequarti. Al momento sono due i nomi: Broja e Ziyech. Verrà fatto un tentativo per entrambi e "per Ziyech il Milan non può prescindere da una decisa riduzione dell’ingaggio. Solo così ci sarebbero dei margini per un'operazione in prestito".