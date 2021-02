Corriere dello Sport: "De Laurentiis-Gattuso, il gelo continua. Non c'è futuro"

vedi letture

"De Laurentiis-Gattuso, il gelo continua. Non c'è futuro", si legge stamane sul Corriere dello Sport. Resterà tutto avvolto nel mistero di queste partite che sveleranno il destino della stagione e quello di un allenatore che è uscito dalla penombra e ha deciso di lavare i panni sporchi in piazza. Il calendario è troppo fitto di impegni per prendere delle decisioni immediate: il ritmo imposto dal calcio moderno costringe a concedere prove d'appello, per non sgretolare un progetto che ancora resiste e che va tutelato. De Laurentiis ha voluto soprassedere, rifugiandosi in una notte o due di tregua con se stesso, sognando che sia il Napoli a spingerlo all'immobilismo fino a giugno.