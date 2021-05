Corriere dello Sport: "Debuttante e sfortunato, la logica spinge verso la conferma di Pirlo"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione in casa Juventus. Pirlo può restare? La domanda è diventata epocale, il calcio è l'arte del possibile ed il tecnico non è mai stato sfiduciato ufficialmente dal club. Si è vista durante l'anno la sua mancanza di esperienza, ma la logica spinge per la riconferma per diversi motivi. Il primo è che si era a conoscenza che fosse un debuttante ed un anno gli va concesso, il secondo è la constatazione che gli è mancata anche un pizzico di fortuna. I risultati, buoni o cattivi che siano, di due settimane non influenzano la scelta di un club: se la Juventus ha deciso di tagliarlo lo faccia e chiuda il caso Pirlo.