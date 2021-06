Corriere dello Sport: "Eriksen vuole giocare ancora, ma la salute viene prima di tutto"

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla vicenda che riguarda Christian Eriksen. Il danese ha rassicurato tutti dando appuntamento dopo le vacanze, mentre l'Inter è rimasta in contatto con la Danimarca, ma non ha ancora visionato tutti gli esami che hanno dato esito negativo. L'obiettivo è capire il perché dell'arresto cardiaco di un ragazzo che era sempre stato bene. Eriksen ha già detto chiaramente ad agente e a persone vicine di voler tornare in campo, ma se si trattasse di una patologia difficile da individuare, la situazione sarebbe complicata. La salute viene prima di tutto, non può essere esclusa la conclusione forzata della carriera con l'Inter che perderebbe tanto anche a livello tecnico.