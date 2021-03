Corriere dello Sport: "Il Toro Martinez ha incornato il Torino. Inter a +9 sul Milan"

"Il Toro Martinez ha incornato il Torino. Inter a +9 sul Milan". Questo il titolo che il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica ai nerazzurri. Altro pezzetto di scudetto per la squadra di Conte che non ha un'assicurazione sul titolo, ma nei principali 5 campionati è quella con più margine sulla seconda dopo il Manchester City. La squadra non ha brillato, ha concluso in porta per la prima volta dopo oltre 60' su rigore, ma quando può frenare? Grandi meriti ieri vanno attribuiti a Lautaro Martinez, l'uomo che ha portato il diesel nerazzurro a 45 gol su 65 nei secondi tempi. Un segnale evidente ovvero che quando gli altri iniziano a sentire la fatica, lo strapotere fisico dell'Inter viene fuori.