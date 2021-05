Corriere dello Sport in apertura sul futuro di Allegri: "Juve-Inter per Max"

"Juve-Inter per Max" scrive il Corriere dello Sport in apertura sul futuro di Allegri. Il tecnico livornese è pronto a tornare in pista dopo due anni di stop e ha l'imbarazzo della scelta. La giostra degli allenatori in Serie A: Conte, addio da 7 milioni (prevista una penale sulla buonuscita se allenerà in Serie A). L'Inter e la Juventus pensano ad Allegri. Simone Inzaghi ha firmato il rinnovo con la Lazio nella notte. E il Napoli punta forte su Spalletti. E Paratici lascia la Juventus dopo 11 anni e 19 trofei.

Europa League - "Emery quarto" scrive il quotidiano parlando del trionfo del Villarreal in Europa League. Vittoria degli spagnoli dopo una lunga lotteria ai calci di rigore contro il Manchester United. Il tecnico al quarto trionfo nella competizione.

Il caso - "Superlega, la rivolta dei fondatori". Non si fermano le polemiche. Dopo le mosse della UEFA arriva la risposta di Juventus, Real Madrid e Barcellona in un comunicato congiunto: "Non potete punirci".

Il ritorno - "Mourinho si prende la Roma": lo Special One si ritaglia un ruolo a Trigoria e in città. Chiama i giocatori, sceglie lo staff e cerca la sua nuova abitazione nei quartieri vip.