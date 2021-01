Corriere dello Sport: "Inter-Bc Partners: arriva l’offerta. E Suning non smentisce"

Sul Corriere dello Sport si parla del futuro dell'Inter e delle voci sulla trattativa per la cessione del club. "Inter-Bc partners: arriva l’offerta. E Suning non smentisce" scrive il quotidiano in edicola oggi. Le rivelazioni di una trattativa con BC Partners per la clamorosa cessione dell’Inter trovano riscontri, seppure ancora ufficiosi, negli ambienti finanziari. Le voci su un mandato a Rothschild erano state respinte da Zhang ma non ha smentito l’articolo del Sole-24Ore che riferiva di incontri (in video) a carattere esplorativo tra Suning, BC Partners e il fondo LionRock, proprietario di una quota di minoranza. Nelle ultime ore è arrivata più di una conferma. Secondo rumours ben accreditati, i potenziali acquirenti sembrano orientati a valorizzare l’Inter tra 400 e 500 milioni, oltre il debito netto che si aggirerebbe sui 350-400 milioni. Bc Partners è uno dei più blasonati investitori europei e ha la vocazione ad acquisire il controllo delle aziende, sceglierne il management e indirizzarne le strategie con l'idea di aumentarne il valore per poi rivenderle nel giro di pochi anni. L’ingresso di un player come BC Partners sarebbe un grande segnale per tutto il calcio italiano.