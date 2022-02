Corriere dello Sport: "Inter, prima convocazione per Gosens. Correa in gruppo"

"Inter, prima convocazione per Gosens. Correa in gruppo", si legge oggi sul Corriere dello Sport. In vista del derby di Coppa Italia di domani è in arrivo la prima convocazione per Gosens che ieri ha svolto tutto l'allenamento con la squadra e potrebbe entrare nel finale. Possibile che nell'elenco dei convocati ci sia pure Correa, che ha lavorato con gli altri. Due rientri fondamentali per questo finale di campionato nerazzurro, con mister Inzaghi che avrà due armi importanti a disposizione.