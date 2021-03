Corriere dello Sport: "Italia, 3 punti più vicini al Qatar. Immobile titolare al momento giusto"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica alla Nazionale il titolo seguente: "Italia, 3 punti più vicini al Qatar. Immobile titolare al momento giusto". Il ghigno vincente di Berardi, già Van Pesie della Sila, e ieri sera in avvio affamato davvero come un lupo ha fatto la differenza insieme all'urlo liberatorio di Immobile, a segno con l'Italia dopo 16 mesi. Mancini ha riacceso le macchine come si erano spente a novembre scorso, magari con qualche imballatura come prevedibile, ma adesso il Qatar è 3 punti più vicino.