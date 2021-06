Corriere dello Sport: "Italia, tra Mancini e Immobile qualcosa non funziona"

Il Corriere dello Sport sottolinea come tra Ciro Immobile e Roberto Mancini, oltre la stima reciproca e l'affetto, in questo momento qualcosa non funzioni. Il centravanti soffre i continui richiami che il ct gli riserva, sostituzioni comprese. Dimensione che non stabilizza il suo carattere sensibile. Emblematica la discussione a Wembley dopo un'occasione non sfruttata da Immobile, su lancio a candela di Berardi.