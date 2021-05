Corriere dello Sport: "Juve, c'è una fiammella di speranza ma occhio alla vendetta di Conte"

Secondo il Corriere dello Sport, almeno per un'ora abbondante ha giocato meglio il Sassuolo ma alla fine ha vinto la Juventus trascinata da Ronaldo e Dybala, che tengono accesa la fiammella della speranza. Peccato manchino solo 180' al termine della stagione: ora è atteso l'all-in di sabato contro l'Inter di Conte che può sancire l'eliminazione dall'Europa dei grandi della sua ex formazione. Sarebbe una vendetta terribile. I bianconeri possono ringraziare l'eterno ragazzo, Gigi Buffon, per il rigore parato sullo 0-0. Adesso servirà una Juve ancora migliore, che magari non subisca gol per 14^ gara di fila.