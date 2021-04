Corriere dello Sport: "L'Italia vince ed eguaglia Lippi ma il vero brivido è l'ombra del Covid"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Nazionale con il titolo seguente: "L'Italia vince ed eguaglia Lippi ma il vero brivido è l'ombra del Covid". Lituania battuta 2-0 e terzo successo consecutivo verso Qatar 2022 per gli Azzurri in un match dove hanno sbagliato tanti gol. La rivoluzione totale di Mancini non paga dazio alle geometrie di gioco, ma il brivido vero e proprio è arrivato nel dopo gara con la notizia dei 4 positivi nello staff.