Corriere dello Sport: "La trattativa per la cessione dell'Inter è in corso. Oggi CdA straordinario"

Assume connotati sempre più concreti l'ipotesi che la compagine societaria dell'Inter possa cambiare a breve. È ovviamente ancora presto per stabilire come e in quale misura, ma una trattativa è in corso: "BC Partners - informa l'edizione odierna del Corriere dello Sport - sta procedendo con l'analisi dei conti nerazzurri e, quindi, con la due diligence. Dovrebbe concludersi per la fine di gennaio". Ci si attende dunque che la trattativa entri nel vivo a febbraio: solo allora si capirà quali siano le effettive intenzioni del fondo londinese: "Tuttavia - precisa il quotidiano - risulta difficile che si possa accontentare solo di una quota di minoranza, lasciando a Suning il comando delle operazioni". Non sarebbe una sorpresa, pertanto, se il passaggio di mani della maggioranza avvenisse per gradi. Sull'argomento c'è ovviamente grande riserbo anche all'interno del club: per oggi è stato convocato un Consiglio d'Amministrazione straordinario, che avrà come oggetto la pianificazione finanziaria per i prossimi mesi.