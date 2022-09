Corriere dello Sport: "Lazio, per Ciro è più no che si: Cancellieri alla prova del 9"

"Lazio, per Ciro è più no che si: Cancellieri alla prova del 9", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. L’edema al bicipite femorale della coscia destra di Ciro Immobile non è ancora riassorbito .Nuovo appuntamento domani per la risonanza magnetica della possibile verità: Ciro Immobile giocherà domenica con lo Spezia soltanto se stesse benissimo. E così si scalda Cancellieri. Sarebbe il debutto da titolare per l’ex Verona, appena rientrato a Roma dalla trasferta azzurra di Budapest. Lo suggeriscono la logica, il buon senso e anche l’allenamento di ieri pomeriggio a Formello, quando la Lazio ha ripreso la preparazione in vista della partita contro lo Spezia.