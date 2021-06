Corriere dello Sport: "Lazio-Sarri, è l'ora dei contratti. La firma entro domani"

Lazio-Sarri è in dirittura d'arrivo, scrive il Corriere dello Sport. Non ci sono le firme e manca l'annuncio: tra oggi e domani si prevede la conclusione felice dell'operazione Sarri. Inoltre il quotidiano sottolinea che l'allenatore toscano non è estato corteggiato solo per rispondere a Mourinho e accontentare la piazza. Lotito non cerca consensi, anzi, è realmente convinto che sia la scelta migliore per il futuro della Lazio.