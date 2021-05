Corriere dello Sport: "Mezza Inter si smarca e aspetta il sì di Conte"

vedi letture

Torna a parlare di Inter il Corriere dello Sport e lo fa in un pezzo dove si analizza la situazione del club. Non sono stati sorpresi i calciatori quando sono stati chiesti sacrifici, ma nel discorso di lunedì di Zhang è mancata una visione del futuro: non sarebbe una sorpresa se qualcuno dei calciatori oltre a Conte cadesse in tentazione. Su Lukaku ci sono Manchester City e Chelsea ed il suo prezzo è di 120 milioni, Lautaro Martinez è nel mirino del Real Madrid dopo il cambio di agente avvenuto quando il rinnovo era in dirittura d'arrivo, mentre su Hakimi è forte l'interesse del Bayern. L'Inter proverà in prima battuta a piazzare Vidal e Sanchez e, all'occorrenza, i vari Brozovic, Skriniar, De Vrij. Tutto però dipenderà dalle offerte e dalla volontà degli stessi.