Corriere dello Sport: "Napoli, il rinnovo di Insigne è al ribasso. Offerti solo 2,5 milioni"

"Napoli, il rinnovo di Insigne è al ribasso. Offerti solo 2,5 milioni". Questo il titolo utilizzato nell'edizione odierna dal Corriere dello Sport. Il capitano azzurro ultimamente è sempre pronto al sacrificio, molto prolifico in zona gol e sta vivendo una stagione da protagonista per portare la sua squadra in zona Champions. Le prime schermaglie con il club per il rinnovo di contranno hanno prodotto l'offerta di un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione, meno dei 4 attuali e così le parti hanno deciso di aggiornarsi più in là.