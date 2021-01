Corriere dello Sport: "Paradosso Milan. L'importanza di Ibra adesso che non è più indispensabile"

Il Corriere della Sera scrive di "Paradosso Milan" in riferimento a Ibrahimovic, tornato ieri dopo 51 giorni ai box, e alla sua indispensabilità che adesso è evidente dal fatto che i rossoneri hanno imparato a fare a meno di lui. Lo svedese ha dato una consapevolezza a Calabria, suggerito a Bennacer i tempi e i modi per giocare più in fretta la palla, fatto sentire Hernandez in una squadra nella quale non doveva rimpiangere l'occasione avuta al Real Madrid, rigenerato il calcio anomalo di Kessie. Attraverso Pioli ha dato al gruppo un'identità forte. Senza Ibra, sottraendo i suoi gol, il Milan avrebbe 11 punti in meno.