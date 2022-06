Corriere dello Sport: "Roma, avanza Paredes. L'argentino ha detto sì al ritorno"

"Roma, avanza Paredes. L'argentino ha detto sì al ritorno" scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi cercano nuovi volti in mediana e lavorano al ritorno di Leandro Paredes, ceduto nel 2017 allo Zenit e ora legato da un altro anno di contratto al PSG (priorità alle uscite per i parigini, 14 possono andare via come vi abbiamo riferito ieri). Il centrocampista è reduce da un intervento chirurgico per guarire dalla pubalgia che lo ha messo ko a inizio aprile, ma ora è tornato in buone condizioni: può arrivare per meno di 20 milioni di euro. Pinto ha già parlato con l’entourage del giocatore, che tornerebbe a Roma di corsa. Per il ruolo di centrocampista tra i preferiti di Mourinho restano Ruben Neves, Douglas Luiz e Xhaka.