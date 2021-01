Corriere dello Sport: "Si rivede la Juventus, Pirlo ha due nuovi eroi"

Il nuovo passo in avanti che sta cercando di fare la Juventus di Andrea Pirlo - scrive il Corriere dello Sport - è vincere mandando in gol non per forza i top player. I Ronaldo, Morata e Dybala non potranno essere sempre decisivi, per questo al tecnico servono... nuovi eroi, come Arthur e McKennie, centrocampisti col fiuto del gol che hanno sopperito per la seconda gara di campionato al black out del reparto offensivo. L'allenatore si sente già in piena corsa per il titolo, avendo avuto la conferma a Bologna di disporre probabilmente dell'organico più profondo della Serie A. Il che peserà quando riprenderanno le coppe europee.