Corriere dello Sport: "Strategia del prezzo Inter, per Zhang vale 1,2 miliardi"

"Strategia del prezzo Inter, per Zhang vale 1,2 miliardi" scrive il Corriere dello Sport. Oggi l’assemblea degli azionisti dove Zhang ribadirà quanto detto mercoledì sera dopo la conquista degli ottavi di Champions. Tutto programmato ma nulla di sorprendente: "sarebbe stato impensabile che il numero uno del club ammettesse quello che comunque viene dato per scontato in tutti gli ambienti finanziari". Le parole del presidente dell'Inter potrebbero nascondere una strategia, ovvero "far capire una volta di più ai soggetti interessati che la valutazione dell’Inter resta attestata su quota 1,2 miliardi di euro. La situazione resta in evoluzione, ma per qualche tempo, almeno, si proseguirà sotto traccia".