Corriere di Bergamo: "Gomez è convinto di andare in una big ma l'Atalanta fa muro"

Prosegue il braccio di ferro tra Gomez e l'Atalanta. L'edizione odierna del Corriere di Bergamo fa il punto sulla situazione dell'argentino: "Da una parte - si legge - il Papu è convinto che alla fine riuscirà a giocare in Serie A, in una big, magari vicino a Bergamo, dove ha vari interessi tra lui e sua moglie. Dall'altro, i nerazzurri non hanno intenzione di rafforzare una diretta concorrente per il quarto posto, nell'anno in cui non sembra che ci sia un padrone assoluto per il campionato". Quasi certamente, dunque, Gomez non giocherà più con la maglia dell'Atalanta: arrivando agli sgoccioli del mercato, il dieci degli orobici potrebbe anche cambiare idea sulle offerte di club di medio classifica.