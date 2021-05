Corriere di Bergamo titola: "Atalanta, tre volte Champions e testa alla Coppa Italia"

Tre punti in trasferta e qualificazione in Champions League in tasca. Sabato di festa per l'Atalanta, che non senza fatica batte il Genoa a domicilio, ma soprattutto conquista la terza qualificazione di seguito alla Champions League. Il Corriere di Bergamo evidenzia quest'aspetto e titola così: "Atalanta, tre volte Champions e testa alla Coppa Italia". La prossima settimana ci sarà infatti la finale di Coppa con la Juventus da giocare.