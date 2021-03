Corriere di Bologna dopo il 3-2 al Crotone: "Pazzo, rimonta e vittoria. Decisivi i cambi"

Dopo un primo tempo "da schifo", come lo ha definito Sinisa Mihajlovic, il Bologna ribalta il Crotone nella ripresa grazie a "cambi e nuovo modulo" - come scrive il Corriere di Bologna e fa un balzo in avanti importante per la classifica. "Pazzo Bologna, rimonta e vittoria", titola il quotidiano in prima pagina pubblicando un abbraccio di gruppo dopo uno dei tre gol rifilato ai calabresi.