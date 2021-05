Corriere di Bologna: "La settimana della svolta. L'alternativa a Sinisa per ora non c'è"

In casa Bologna la questione allenatore è un rebus. Sinisa Mihajlovic è appetito dalla Lazio, martedì incontrerà il club felsineo per delineare il proprio futuro. Ne scrive oggi il Corriere di Bologna, la cui apertura delle pagine sportive è proprio su questa tema: "Bologna, la settimana della svolta. L'alternativa a Sinisa per ora non c'è".