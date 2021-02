Corriere di Bologna: "Super Skorupski, sorpresa Mbaye. Il Bologna più bello della stagione"

Il Bologna affonda la Lazio in casa, portandosi all'undicesimo posto in classifica, grazie alle reti di Mbaye e Sansone. Il Corriere di Bologna oggi in edicola dedica ampio spazio in prima pagina al successo rossoblù e titola così: "Super Skorupski, sorpresa Mbaye. Il Bologna più bello della stagione" quello visto ieri sera secondo il quotidiano.