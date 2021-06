Corriere di Torino: "Bivio Sirigu. Rinnovo oppure verrà messo sul mercato: idea Roma"

Il contratto con il Torino di Salvatore Sirigu scadrà l'anno prossimo, e al momento non risultano trattative avanzate per il suo rinnovo. Salvatore ha a cuore la causa del club granata, ma è reduce dalla peggiore stagione di sempre a livello personale. E la scadenza vicina col club di Cairo - evidenzia il Corriere di Torino - lo rende appetibile per diverse società: tra le big, in cerca di un portiere titolare c'è la Roma.