Corriere di Torino: "Chiellini, il capitano disoccupato in attesa della Juve"

vedi letture

Il Corriere di Torino evidenzia come il capitano della Juve, Giorgio Chiellini, abbia la fascia ma non ancora il contratto. L'accordo è poco più che una formalità, il difensore resta un punto fermo e si sente ancora nelle condizioni di poter essere importante nonostante qualche infortunio di troppo. Se l'Italia ha bisogno di lui, la Juventus non fa eccezione: da oggi è senza contratto, ma questo può sembrare davvero solo un dettaglio.