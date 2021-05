Corriere di Torino in taglio alto: "Pirlo e la Juve, sprint Champions"

vedi letture

La Juventus dovrà battere il Bologna e sperare che una tra Napoli e Milan non vinca contro Hellas Verona e Atalanta per ottenere un posto in Champions League che i bianconeri non falliscono da dieci anni. Il Corriere di Torino si dedica a questo tema e in prima pagina, nel suo taglio alto, titola così: "Pirlo e la Juve, sprint Champions".