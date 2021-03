Corriere di Torino: "Rimonta storica contro il Sassuolo. Toro, può essere il punto di svolta"

Il Torino non ribaltava un 2-0 dal 1983 vincendo 3-2 dal 1983, in un derby dalle mille emozioni contro la Juventus. Ci è riuscito nuovamente ieri, contro il Sassuolo: una rimonta che, secondo il Corriere di Torino, può potenzialmente segnare un punto di svolta nella stagione dei granata. A patto che la squadra cominci a credere di più in sé stessa, come ha chiesto a gran voce Nicola nel dopo-gara di ieri. Il tecnico pretende un Toro che cancelli ogni legame con ciò che è stato: è stato abile a fare all-in giocandosela nel finale con tutto il parco attaccanti a disposizione. Una scelta rischiosa, ma che ha pagato: "Questa squadra deve fregarsene", ha poi dichiarato con convinzione.