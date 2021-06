Corriere di Verona: "Hellas-Di Francesco ai dettagli ma non sarà rivoluzione tecnica"

vedi letture

Il Corriere di Verona nell'edizione odierna dedica uno spazio ai gialloblù. Di Francesco è virtualmente il nuovo tecnico scaligero e solitamente utilizza il 4-3-3, ma non ha in programma una rivoluzione tecnica azzerando il lavoro di Juric. Tra i giocatori che rimarranno un ruolo importante nello spogliatoio e non solo lo svolgerà Miguel Veloso, prossimo a firmare il prolungamento. Il nuovo allenatore del Verona non sarà 'metallaro' come il precedente, ma è comunque una persona chiara e diretta con i suoi giocatori.