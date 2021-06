Corriere Fiorentino: "Da Ribery al mercato: il primo giorno in viola di Gattuso"

Oggi ci sarà la prima full immersion di Gennaro Gattuso al centro sportivo della Fiorentina con Barone e Pradè ad accoglierlo. Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina informa come i viola stiano già lavorando per soddisfare le richieste del tecnico che oggi potrebbe vedere Franck Ribery ed avere un nuovo colloquio con lui. Il suo parere sarà decisivo su molte operazioni come su Callejon, ma pure per Biraghi che potrebbe avere nuova fiducia.