Cronache di Napoli: "Simeone, Ndombele e Raspadori riaccendono l'entusiasmo dei tifosi"

"Simeone, Ndombele e Raspadori riaccendono l'entusiasmo dei tifosi. Scatta l'assalto a Navas". Così in taglio centrale l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che si sofferma sui botti di mercato perfezionati dagli azzurri nelle ultime ore. Si cerca l'intesa anche per il portiere del Paris Saint-Germain, che intanto si appresta a chiudere per Fabian Ruiz.