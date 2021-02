Derby Scudetto - Seedorf a La Gazzetta dello Sport: "Milan da scudetto, ma Inter più continua"

Sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene proposta un'intervista al doppio ex Clarence Seedorf in vista del derby-scudetto tra Milan e Inter: "Milan da scudetto, ma Inter più continua", il pensiero dell'ex centrocampista olandese, oggi allenatore. "Ibrahimovic e Lukaku, ci avete pensato su?", si legge ancora. E poi, da mediano a mediano, una sua valutazioni sui due reparti che si sfideranno oggi: "A Tonali serve tempo, Barella tra i top ma vediamolo in più stagioni. Aspetto una nuova squadra? Nel calcio chi è di colore non comanda", si legge nel sommario.