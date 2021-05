I Friedkin parlano con i fatti. Il Messaggero: "Mou alla Roma ricorda Capello con Sensi"

"Mou alla Roma ricorda Capello con Sensi", scrive stamane Il Messaggero. Il ribaltone più rumoroso a Trigoria è arrivato in piena crisi giallorossa, e i Friedkin hanno deciso di parlare con i fatti. E con l'allontanamento di Fonseca prendono definitivamente le distanze dalla vecchia proprietà, uscita di scena ad agosto. La mossa spiazza la tifoseria, preoccupata dal silenzio dei texani, ma adesso la gente ha capito: Dan e Ryan fanno sul serio e hanno ambizione. Puntando su Mou lo hanno messo per iscritto. Un segnale forte. Prima di scegliere i campioni hanno scelto a chi farli guidare. E hanno chiamato chi è abituato a vincere. Mourinho è il profilo top che Pallotta non aveva mai preso in considerazione, l'ultimo presidente ad aver ingaggiato un allenatore vincente era stato Sensi con Capello, 21 anni fa. Mourinho ha vinto ovunque e non è certo qui da turista, proprio come i Friedkin.