Gazzetta dello Sport: "Il capo Lukaku accende l'Inter. E domani il nuovo duello con Ibra"

"Il capo Lukaku accende l'Inter. E domani il nuovo duello con Ibra" scrive la Gazzetta dello Sport. Attesa per il nuovo confronto a distanza tra Ibra e Lukaku. Romelu è pronto a prendere sulle spalle l'Inter. Nell'ultimo derby, con quello scontro da saloon con Ibra, averlo battuto con tanto di gol, è entrato ancor di più nel cuore dei tifosi. Le statistiche parlano per lui ma ciò che ha stupito è stata la capacità di prendersi la squadra sulle sue possenti spalle: non solo finalizzatore ma anche trascinatore. Ora è concentrato sullo Scudetto, che ripete quasi come un mantra ai suoi compagni. Non è interessato a una eventuale pace in mondovisione con Ibra, anche l'eventuale stretta di mano a inizio gara passa in secondo piano, perché Romelu vuole solo far parlare il campo.