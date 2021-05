Gazzetta dello Sport: "Juventus, senza Champions Ronaldo forzerà per dire addio"

vedi letture

"Juventus, senza Champions Ronaldo forzerà per dire addio" scrive la Gazzetta dello Sport parlando del futuro di CR7. Quella di domani contro il Bologna potrebbe essere l'ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve. L'impressione infatti è che senza la qualificazione Champions, il giocatore possa forzare per andare altrove. Bisognerà eventualmente trovare un'offerta che accontenti entrambe le parti in causa. Il feeling tra CR7 e la Juve è diminuito anno dopo anno e ora, dopo 3 anni dal suo arrivo, lui e lo stesso Fabio Paratici che ha chiuso l'operazione con il Real, sono in bilico. Tra qualche giorno capiremo meglio cosa accadrà.