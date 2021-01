Gazzetta dello Sport: "La macchina da gol dell'Atalanta sbatte contro il muro del Genoa"

vedi letture

"La macchina da gol dell'Atalanta sbatte contro il muro del Genoa", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Ebbene sì, una macchina da gol può anche ingolfarsi se le sporcano il motore: all’Atalanta non succedeva dal 28 novembre, 0-2 con il Verona, poi in dieci partite aveva segnato 27 gol (22 in campionato). Per il Genoa poteva essere un caso da temere, oppure da studiare: Ballardini deve aver detto ai suoi «buona la seconda». Ebbene sì, conseguenza: la squadra che nel 2021 aveva tirato in porta più di tutti non in Italia, ma in tutti i principali campionati europei, ieri è riuscita a mirarla solo in due occasioni.

In campionato le era successo solo un’altra volta, contro l’Inter, ma c’è un dato che fa ancora più sensazione: il Genoa ha puntato lo specchio di Gollini tre volte, al portiere dell’Atalanta è toccata la parata più difficile della partita (su Shomurodov, al 40’), più di quella di Perin su Gosens nella ripresa, e in definitiva il conto delle chance pericolose è stato inversamente proporzionale al possesso palla. Stabilmente in mano all’Atalanta nell’arco dei 90’ (64-36%), sua proprietà quasi incontrastata (73-27%) nella ripresa, passata stabilmente nella metà campo avversaria.