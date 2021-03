I giorni di tensione sono lontani. Il Mattino: "Napoli, clima disteso per la volata Champions"

"Napoli, clima disteso per la volata Champions. I giorni di tensione sono lontani" scrive Il Mattino oggi in edicola. Il grande freddo tra ADL e Gattuso sembra essere passato. Lunedì sera, dopo i complimenti per la vittoria contro il Benevento, è andata in scena una lunga chiacchierata, molto serena, sul momento della squadra e sulla prossima gara con il Sassuolo. La volata Champions riparte all'insegna della serenità e del clima disteso tra De Laurentiis e Gattuso, lontani i giorni di tensione post Verona. Il numero uno azzurro oggi potrebbe essere al Mapei Stadium per lanciare un ulteriore messaggio di compattezza e unione. Gli azzurri hanno dato i primi segnali di risveglio nel ritorno di Europa League contro il Granada e ora cercano continuità per tornare alla vittoria in trasferta dopo 6 ko consecutivi (ultimo successo a Udine il 10 gennaio) Tre punti che ovviamente che sarebbero importantissimi nell'ottica della corsa alla prossima Champions League, l'ultimo obiettivo rimasto, quello più importante per il club azzurro.