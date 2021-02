Il Corriere del Mezzogiorno: "Il Bari scommette su Carrera, obiettivo Serie B"

vedi letture

"Il Bari scommette su Carrera, obiettivo Serie B", titola stamane il Corriere del Mezzogiorno. Il nuovo Bari riparte da un avvicendamento: game over Auteri, scocca l’ora di Massimo Carrera. È lui, calciatore plurititolato e allenatore capace di vincere uno scudetto in Russia alla guida dello Spartak Mosca, il prescelto dalla famiglia De Laurentiis per tentare la disperata strada del rilancio dopo un periodo di crisi nerissima. Carrera firmerà oggi un contratto che lo legherà al Bari per i prossimi sei mesi. Ma in caso di promozione in B, il rapporto proseguirà automaticamente almeno per un’altra stagione. Una sfida condivisa, dunque. E la sensazione diffusa che la riconosciuta stoffa da leader, la personalità acquisita lungo una carriera ricca di soddisfazioni.

Carrera oggi ha scommesso sul Bari. E il Bari ha scommesso convintamente su di lui. Vedremo quale sarà il vestito che cucirà sul Bari. Armatura o abito da sera. Dal punto di vista del club, basta che inverta la rotta. Proprio come fece, qualche anno fa, il suo vecchio amico Antonio Conte.