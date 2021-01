Il Corriere della Sera: "Conte tra il cambio di proprietà e la voglia di pugnalare la Juve"

Antonio Conte è il punto di riferimento per l'Inter e per la voglia della squadra di tornare a vincere anche nel bel mezzo di un ciclone come può essere un cambio di proprietà repentino quanto inatteso. Se Marotta è l'uomo che cerca di far tornare i conti, l'allenatore è la certezza a cui si aggrappa il gruppo. Nelle prossime settimane il gruppo Suning potrebbe cedere la società al fondo BCPartners e dunque il mese che divide l'Inter dalla possibile offerta risolutiva sarà lungo e complicato e Conte dovrà gestire la situazione tenendo al riparo lo spogliatoio da quanto accade fuori. E allora verso Inter-Juventus, senza rinforzi in vista e con diverse incognite da risolvere, Conte punta sulla strada già battuta in passato: "Dobbiamo migliorare nella mentalità e sulla cattiveria agonistica" ed proprio per questo che i nerazzurri cercheranno di "pugnalare" la Juve, attardata in classifica ma non certo ferita. A riportarlo è Il Corriere della Sera.