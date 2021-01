Il Corriere dello Sport: "Inter-BCPartners, tempi stretti. La proposta entro tre settimane"

"Inter-BCPartners, tempi stretti. La proposta entro tre settimane" scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Prosegue a fari spenti la trattativa tra Suning e BcPartners. E' ancora in corso la due diligence sui conti del club nerazzurro e ci vorranno altre 2-3 settimane per portarla a termine. La mossa chiave ora è quella di Suning: ricevuta la proposta dagli inglesi, la approfondirà intavolando una trattativa oppure andrà ad ascoltare altre offerte? La risposta ad una domanda solo all'apparenza banale farà capire quanta fretta ha la famiglia Zhang di chiudere l'operazione e l'investimento fatto nell'Inter. Ora l'interlocutore è Bc Partners. E per capire se diventerà presto il nuovo proprietario nerazzurro non bisognerà attendere troppo.