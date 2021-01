Il Corriere dello Sport: "Può essere l'ultimo Inter-Juventus di Suning"

Non è ancora detto perché del futuro non c'è certezza ma Inter-Juve di questa sera potrebbe essere l'ultimo di Suning. La due diligence del fondo BCPartners va avanti e il 28 febbraio scadrà l'esclusiva concessa dai proprietari dell'Inter per formulare un'offerta. L'intesa sul valore della società è già un grande passo avanti: 750-800 milioni di euro compresi i debiti. Un possibile cambio di mano dettato dalla crisi legata al Covid, che ha costretto i nerazzurri a ritardare i pagamenti degli stipendi e ad aspettare che il Consiglio Federale del prossimo 29 gennaio, sposti la scadenza dei prossimi pagamenti a giugno, così da dare respiro ai club in difficoltà. Proprio come l'Inter. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.