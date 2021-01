Il Corriere dello Sport su Pippo Inzaghi: "Bruciato dal Milan, ha sfondato a Benevento"

Domani Benevento-Milan, significa anche Pippo Inzaghi contro il Milan. Su questo si concentra il Corriere dello Sport che analizza la carriera dell'allenatore del Benevento. Dopo la parantesi in rossonero, ricominciò da Venezia, dopo il Bologna (con esonero) ripartì da Benevento che resta il suo capolavoro. I 18 punti in 14 partite sono una performance degna di un altro primato. Significano 1,28 punti per ciascuna sfida. A 47 anni Pippo è maturato come allenatore , si è scrollato di dosso l'etichetta difensivista, a dimostrazione che non ci sono passaggi scontati nel suo calcio ma tutti si crea e tutto s'inventa.