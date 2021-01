Il Corriere Fiorentino: "Stadio, Fiorentina delusa. Il timore è che Commisso si stanchi"

vedi letture

Nell'editoriale di Ernesto Poesio, sul Corriere Fiorentino viene commentata la vicenda che riguarda lo Stadio Franchi, sul quale la Fiorentina non è più intenzionata a investire per un eventuale restyling. "La lettera del Mibac" - scrive Poesio - "rischia di avere un effetto a catena difficilmente quantificabile in casa viola dove ieri si respirava un’aria plumbea, di profonda delusione mista a rabbia per quanto comunicato dai tecnici del ministero. E se l’ipotesi che il presidente italo-americano possa iniziare a pensare a un disimpegno per il momento non viene ventilata esplicitamente, è evidente che un club senza uno stadio moderno in grado di generare ricavi aggiuntivi potrebbe diventare di colpo, nelle valutazioni del patron". La delusione in casa Fiorentina è tanta, e rischia di travolgere anche eventuali piani B "come per esempio la possibilità di traslocare la squadra fuori dai confini comunali in uno stadio, questa volta davvero, nuovo di zecca. La mancanza di fiducia (per non dire rassegnazione) nei confronti delle istituzioni e del «sistema Italia» emergeva chiaramente ieri dalle stanze del club viola".