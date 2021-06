Il Giornale: "Chiesa e Pessina, l'Italia va. Si inginocchia solo l'Austria"

L'Italia batte l'Austria e vola ai quarti di finale di Euro 2020 dopo 120' di sofferenza contro l'Austria, in un match deciso soltanto ai supplementari. Alla vigilia si era parlato tanto dell'inginocchiarsi in onore del movimento #BlackLivesMatter e Il Giornale oggi in edicola, nel suo titolo in prima pagina, si sofferma anche su questo: "Chiesa e Pessina, l'Italia va. Si inginocchia solo l'Austria".