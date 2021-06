Il Giornale: "Da Yazici a Brekalo, chi aspetta l'eurovetrina per cambiare vita"

vedi letture

Il prossimo Europeo sarà una vetrina per molti calciatori dal destino ancora incerto. Al centro dell'attenzione ci sono i talenti della Turchia: il terzino Celik - scrive oggi Il Giornale - piace in Premier, Under cerca acquirenti, Calhanoglu è ancora in ballo tra rinnovo col Milan e partenza, senza dimenticare Yazici. Nell'Olanda giocano invece Koopminers, corteggiato dall'Atalanta, Van De Beek, che potrebbe provare a rilanciarsi lontano da Manchester, e Malen, rappresentato da Raiola, che ha già parlato di lui con il Dortmund. Il belga Tielemans potrebbe acuire l'interesse del Liverpool, mentre i croati Brekalo e Vlasic sono da tempo sul taccuino degli uomini mercato del Milan. Il centravanti della Svezia Isak fa gola alla Roma, nella Francia cercano spazio Marcus Thuram e Koundé, che hanno mercato in Premier. Fucina di talenti anche in casa Portogallo: dal terzino diciannovenne Nuno Mendes, valutato la bellezza di 70 milioni, a Sergio Oliveira, oggetto del desiderio della Fiorentina, passando per i rinati André Silva e Renato Sanches, quest'ultimo finito in orbita Roma, con il gradimento di Mou.