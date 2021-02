Il Giornale: "Elezioni FIGC, trionfo di Gravina con l'incognita Lotito"

"Elezioni FIGC, trionfo di Gravina con l'incognita Lotito". Questo il titolo che Il Giornale utilizza al suo interno nell'edizione odierna. Il presidente della Lazio, insieme a Marotta, siederà come rappresentante della Lega di A che aveva tentato di spaccare il fronte della massima serie, ma che ha fallito. Il vicepresidente sarà ancora Dal Pino e l'altro Calcagno. Vittoria così schiacciante che neanche Gravina immaginava. Il primo atto sarà il bando per gli organi di giustizia sportiva, poi la convocazione di un'assemblea straordinaria per la riforma dello statuto su pesi elettorali e campionati. Infine Gravina si affida anche a Chinè, procuratore federale, nominato capo di gabinetto al Mef per sbloccare argomenti nell'ambito istituzionale com eil ritardo del Paese sulla questione stadi.