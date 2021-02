Il Giornale: "Inter, rimpianto Europa. Ma Conte vuole chiudere in anticipo il discorso scudetto"

"Inter, rimpianto Europa. Ma Conte vuole chiudere in anticipo il discorso scudetto", titola stamane Il Giornale. Gli altri tutti in campo, chi a giocare il posticipo e chi a preparare le coppe. L'Inter invece a riposarsi. Un enorme vantaggio, conseguenza dell'unico vero flop di Conte. Resta il rimpianto per aver chiuso troppo in fretta l'avventura Europea, arrivando troppo tardi alla quadratura del cerchio, che fa oggi dell'Inter la squadra migliore in Italia. La cocciuta miopia su Eriksen, oltre che l'insistenza su Kolarov e Vidal, sono errori che se fossero stati corretti in tempo avrebbero tenuto l'Inter in Champions League. Il danese è entrato stabilmente da quando si è fatto male Vidal e non è più uscito. L'Inter ha vinto contro Lazio e Milan, a marzo affronterà un'Atalanta carica di fatiche europee. Prima e dopo squadre di livello inferiore e solo alla fine Roma e Juventus, con la speranza che i giochi siano già chiusi.